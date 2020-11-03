Псковские школьники принимают участие в конкурсе «Большая перемена»

Фото из архива КП

Масштабный проект «Большая перемена», созданный на президентской платформе, дает возможность каждому школьнику найти себя и раскрыть свои сильные стороны. Об этом рассказал президент Владимир Путин.

"Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни. Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель, и, убежден, она объединяет всех наших граждан", - подчеркнул президент.

От Псковской области в конкурсе приняли участие шесть учащихся из 9-10 классов: школы №2, лицея «Развитие», ППК, Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Гуманитарного лицея. Во втором туре поучаствуют 13 выпускников из лицея №8, школы №12, лицея «Развитие», ЕМЛ №20, ППК, технического лицея, ПИЛГ, Гуманитарного лицея и школы №47.

Победители финального этапа - это порядка 300 учащихся 10-классов, получат «Детский капитал» размером в 1 млн рублей. Финалисты из 8-9 классов получат капитал в размере 200 тысяч рублей. А также в 20 лучших школ отправят по 2 млн рублей на развитие.