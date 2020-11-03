В Пскове изменилась система маршрутизации пациентов

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В Псковской области действует новая схема маршрутизации пациентов в учреждения здравоохранения региона в рамках оказания плановой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Справка: схема маршрутизации пациентов – технология порядка оказания медицинской помощи пациентам по профилям заболеваний и состояний]

Часть пациентов, поступающих в Псковскую областную клиническую больницу с направлением на госпитализацию или восстановительное лечение будут перенаправлять в другие медицинские учреждения. Делается это при условии отрицательного теста на COVID-19.

Пациентов хирургического и пульмонологического профиля направят в Псковскую межрайонную больницу. Больных с хронической сердечной недостаточностью — в Островскую межрайонную больницу.

Направленных на плановую госпитализацию в связи с ревматическими заболеваниями, пациентов, имеющих направление на реабилитацию или направленных в гинекологию (без наличия беременности) перенаправят в Псковскую областную клиническую больницу. Туда же направят пациентов с травмами и нарушениями ритма сердца.

Пациентов с направлением в отделение неврологии направят в Псковский госпиталь для ветеранов войн. Беременных будет принимать Псковский перинатальный центр.