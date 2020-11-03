В соцсети раскритиковали неграмотный travel-блог о Пскове

Здесь и далее скриншоты из проекта Made In Russia «Россия по карману» – «Псков за 1000 рублей!»

Пользователи социальных сетей раскритиковали неграмотный travell-блог о Пскове, в котором рассказывается как провести в регионе выходные за 1000 рублей.

Ведущая проекта «Россия по карману» Алена Филатова рассказала о городе Пскове с 2000-летней истории, преувеличив возраст города на добрых 884 года. Самый безграмотный рассказ о городе, из всех услышанных», – подытожили подписчики.

Скриншот: Made In Russia «Россия по карману» – «Псков за 1000 рублей!»

На территории Кремля девушка умудрилась бесплатно пострелять из лука, сэкономив как минимум 300 рублей. После этого ей бесплатно выковали две подковы. А в кафе «Старая крепость» девушка съела украинский борщ за 150 рублей. Кофе, попавшее в кадр, судя по всему тоже досталось за счет заведения.

Скриншот: Made In Russia «Россия по карману» – «Псков за 1000 рублей!»

«Какой ... [ неграмотный - ред.] фильм. До Латвии 250 км? Городу 2000 лет? До Эстонии 150 км? Аэропорт в 10 км от города», – разочарованно написали под роликом в соцсети YouTube. Для всех внимательных зрителей точка отсчета расстояний в видеоролике так и осталась загадкой.

Алена Филатова обратила внимание зрителей на то, что ПскОвичи живут в очень красивом и уютном городе. «Отдых здесь подойдет тем, кто устал от своего шумного и суетного города», – отметила ведущая.

Всего девушка потратила на поездку в Псков 850 рублей: 600 заплатила за хостел, 150 за борщ и 100 за билет во Варлаамовскую башню.