Псковичи смогут выбрать название для сквера на 4-х углах

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Псковичи могут выбрать название сквера на Четырёх углах путем голосования, рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в Instagram-аккаунте.

Сквер, располагающийся между Рижским проспектом, улицей Максима Горького и улицей Конной, благоустроили в 2020 году. Реставрация прошла в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия».

«Сквер имени 60-летия Великого Октября» получил свое название в ноябре 1977 года. В 2015 году в сквере установлены кованые скульптуры: скамейка музыканта, полка букиниста и мольберт. Они символизировали единение разных видов искусств, сквер стал открытой площадкой для встреч творческих людей. «Это нашло отражение в новом неофициальном названии указанной зелёной зоны – сквер Искусств», – отметил Александр Коновалов.

Заместитель главы администрации Пскова спросил у псковичей, считают ли они необходимым официально переименовать сквер имени 60-летия Великого Октября в сквер Искусств? Он предложил горожанам принять участие в голосовании, которое пройдет на портале мойрегион60.рф с 9 по 17 ноября.

Фото из Instagram-аккаунта.заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова

В голосовании представлено всего два варианта ответа. Однако, псковичи могут предложить свои варианты. Результаты будут рассмотрены на заседании Общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имён муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.