Школа «Лиза Алерт» приглашает псковских школьников на занятия

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Школа отряда «Лиза Алерт» приглашает школьников Псковской области на онлайн-занятия по безопасности, сообщили в поисковом отряде региона.

На занятия ждут ребят в возрасте от 7 до 10 лет. В воскресенье, 8 ноября, детям расскажут, что делать и к кому обратиться за помощью если потерялся, почему не все взрослые безопасны и чего стоит опасаться в природной среде.

Чтобы принять участие – необходимо на мобильном устройстве или компьютере установить приложение Zoom. Уроки будут проводиться с 11:00 до 12:00, с 13:00 до 14:00 и с 15:00 до 16:00. Количество мест ограничено. Участие бесплатное.