Автобус с 26-ю пассажирами этой ночью врезался в здание Новгородского университета

Фото: ЧП 53 Великий Новгород. Новости

Этой ночью в соседнем регионе, Великом Новгороде, жителей потрясла новость об автобусе, на полном ходу влетевшем в центральное здание Новгородского государственного университета. О подробностях происшествия рассказали "53 новости".

Рейсовый автобус с 26-ю пассажирами заканчивал свой маршрут. После кругового движения на полном ходу влетел в центральное здание НовГУ. По последним данным известно, что водитель 57-летний Валерий Тарасов и один из зажатых пассажиров 45-летний Павел Горбунов скончались на месте.

Среди восьми госпитализированных пострадавших - два человека до сих пор находятся в реанимации с тяжёлым состоянием, одна из них - девушка 2002 года рождения. По прибытию спасательной службы, они оставались зажатыми в искореженном автобусе. У остальных диагностированы травмы средней тяжести, один человек от госпитализации отказался.