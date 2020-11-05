Первый самолет отправился из Пскова в Санкт-Петербург 5 ноября

Фото: ПАИ

Сегодня состоялся первый прямой авиарейс из Пскова в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

На направлении Псков — Санкт-Петербург работает авиакомпания «СКОЛ». Сегодня на двухмоторном самолете L-410 в Санкт-Петербург вылетело 2 человека. В этот же день около 6 часов вечера самолет вернется в Псков. Первый прибывший по новому маршруту самолет, по традиции, встретят в аэропорту водяной аркой.

Приобрести билеты можно в городских авиакассах и на сайтах-агрегаторах. Расписание полетов, время в пути и примерную цену билета можно посмотреть здесь.

Согласно опросу проведенному «Комсомольской правдой в Пскове», всего 23% псковичей считают этот авиарейс оправданным.