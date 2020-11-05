Только 23% псковичей считают авиарейс в Санкт Петербург нужным

Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Только 20% псковичей считают, что прямой авиарейс в Санкт Петербург оправдан. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному в группе «Комсомольская Правда – Псков» в соцсети «ВКонакте».

Более половины псковичей, 57%, сочли рейс ненужным из-за слишком большой цены. По данным предоставленным авиакомпанией, цены на билеты начинаются с 3 тысяч 900 рублей 20% отметили, что несмотря на малое время в пути, никакой экономии времени нет.

Однако, 13% сочли, что небольшое время в пути все-таки оправдывает затраты. Еще 10% отметили, что ожидание рейса и высокая цена оправданы его комфортом.