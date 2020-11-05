Псковского спасателя животных выдвинули на премию «Народное признание»

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В редакцию Псковского агентства информации поступила заявка выдвижения Василия Смирнова на премию «Народное признание - 2020» в номинации «Инициатива».

Василий Смирнов - создатель движения «Гуманный отлов». В своих кругах известен как скромный человек, в любую минуту готовый прийти на помощь животному, попавшему в беду, так рассказывает о нем Людмила Ковалёва, приславшая заявку на выдвижение.

«Василия можно назвать ангелом-хранителем сотен, а скорее всего и тысяч бездомышей - котов и собак. С детства он интересовался животными, мама была ветеринаром в деревне Полоное. Приехав в Псков, Василий начал работать в детском саду сторожем, сантехником. В одно из дежурств он увидел под беседкой четырех котят. Они были дикими, надо было их ловить и пристраивать, пока они не ушли в одичавшие. Вот тогда Василий и сконструировал первую ловушку», - рассказала Людмила Ковалёва.

Сегодня его безопасные ловушки есть в Великих Луках, Порхове и Острове. Он сконструировал инвалидную коляску для собаки без задних лап, спасал и выхаживал брошенных животных, находил им дома, а часто и его жилище становилось для них домом.

Людмила Ковалёва уверена, Василий - это человек, достойный признания: «Он никогда не говорит нет, всегда готов прийти на помощь. Его деятельность эквивалентна целой городской службе, если б таковая была. Считаю, что Василий Смирнов делает огромную неоценимую работу. Он гуманист, альтруист, настоящий Айболит-2020 для бездомышей».