Завершилось голосование за новогодние украшения для Пскова

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Голосование за новые новогодние украшения для Пскова подошло к концу, сообщает газета «Псковская правда».

Псковичам были представлены украшения для 10 мест Пскова: улицы Пушкина, Летнего сада, Детского парка, Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, площадки перед ПсковуГУ, Ботанического сада, Финского парка, сквера имени Кутузова, Троицкого моста и пешеходного моста через реку Пскову в Финском парке.

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На пешеходном мосту в Финском парке псковичи выбрали в качестве украшения голубые гирлянды. У ПсковГУ будет красоваться светодиодный земной шар, а у Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина появится изящная гуляющая парочка.

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В Финском парке, по мнению горожан, лучше всего будет смотреться «Корабль». На троицком мосту псковичи хотят видеть гирлянду, растянутую вдоль перил.

Над пешеходной улицей у академического театра псковичи хотят видеть светодиодную гирлянду «Сетка». В голосовании за украшение для Летнего сада победили светодиодные фигуры медведя и оленей. В Ботаническом саду тоже появятся животные – лисы, совы и зайцы.

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Новые украшения для города планируется приобрести за счёт благотворителей. Рядом с каждой фигурой появится табличка с QR-кодом, благодаря которому любой сможет получить информацию о том, на чьи средства приобрели украшение.