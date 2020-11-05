Кого госпитализируют с пневмонией, рассказал псковский комитет по здравоохранению

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В Комитете по здравоохранению Псковской области рассказали об алгоритме действий с больными пневмонией, сообщили в официальном telegram-канале региона.

«Учитывая обстановку, сообщаем, если у вас обнаружена вирусная пневмония (от гриппа, ОРВИ, коронавируса и т.д.), то в случае ухудшения и плохого самочувствия необходимо вызвать врача на дом. Врач проводит обследования и делает выводы, нужно ли проведение компьютерной томографии или рентгена», - сообщили в комитете.

Если у человека лёгкая степень заболевания – поражение лёгких до 20%, то госпитализация не проводится. Врач назначает исследования и необходимые препараты и больного лечат дома. Лёгкие формы коронавируса также лечатся на дому в амбулаторных условиях.

Если у пациента более серьезное поражение легких, пациента направляют в Псков или Великие Луки в инфекционную больницу, либо COVID-центр на базе псковской городской больницы.

Пациенты с подозрением на коронавирус или внебольничную пневмонию не лечатся в районных больницах, чтобы избежать массового заражения и закрытия районных больниц. Их госпитализируют только в профильные медучреждения.