6-класснику из Стругокрасненского района вручили медаль за спасения друга

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Школьнику Леониду Хазову из Стругокрасненского района вручили медаль «За проявленное мужество» после спасения друга. Об этом сообщила газета "Струги".

Для награждения в Стругокрасненский район прибыл помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Армен Мнацаканян.

«Спасибо огромное педагогам, классному руководителю, родителям, всем, кто воспитал настоящего человека. Леонид проявил мужество. На таких ребятах держится наша Россия. Имею честь наградить Леонида Хазова медалью «За проявленное мужество», приказ об этом подписан председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. Сегодня отмечается День военного разведчика. Друг мой, Леонид, я с тобой в разведку пойду», – обратился к герою Армен Мнацаканян.

В феврале Леонид Хазов спас своего, провалившешо под лёд, друга. За это он был выдвинут на премию «Народное признание – 2020» в номинации «Поступок».