Два очага коронавируса выявили в Псковской области

.

Два новых очага коронавируса обнаружили 5 ноября в регионе, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в соцсети Instagram.

Первым очагом стало предприятие ГК «Кабош». На данный момент там выявили семь случаев заражения COVID-19.

Второй очаг – ПО «Северные электросети» в Пскове. Там диагностировали 12 случаев заражения коронавирусом.

Губернатор отметил, что все необходимые профилактические меры приняты в полном объёме. Роспотребнадзор отрабатывает каждый случай.

Кроме того он обратил внимание на ситуацию в остальных очагах коронавируса. По его словам, в них нет новых случаев заражения. Несмотря на это в регионе за сутки заболели еще 127 человек.