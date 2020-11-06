Река будет течь в подземном храме в Псково-Печерском монастыре

Скриншот из видеосюжета о новом подземном храме со страницы митрополита Тихона

Река будет течь в новом подземном храме в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Видеосюжет о храме вышел на странице митрополита Псковского и Порховского Тихона в социальной сети «ВКонтакте».

Храм будет расположен под Святой горкой и не нарушит исторически сложившийся облик монастыря. Вход планируется сделать рядом с пещерами. Чтобы попасть в храм, необходимо будет выйти по подземному туннелю за стены монастыря.

Скриншот из видеосюжета о новом подземном храме со страницы митрополита Тихона

Решение построить новый храм возникло из-за того, что Михайловский собор не может вместить всех прихожан. Новый храм будет рассчитан на две тысячи человек и станет самым большим в епархии.