Спасший детей из горящего дома молодого псковича номинировали на «Народное признание»

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Молодого человека из поселка Красные Струги Артема Мазепа номинировали на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2020» в номинации «Поступок».

Его героизм высоко оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а на номинацию выдвинула местная газета «Земля Новоржевская».

В июне 2020 года молодой человек находился в гостях у девушке, проживающей ы деревне Березовец Новоржевского района. Когда начался пожар, Артем Мазепа самоотверженно кинулся на помощь маленьким детям и пожилой женщине.