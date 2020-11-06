Реставрацию 23 объектов культурного наследия запланировали в Псковской области в 2020 году

Фото: Анастасия Тарасова

В 2020 году было заключено 23 договора по реставрации объектов культурного наследия на общую сумму более полумиллиарда рублей, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

5 ноября состоялось совещание, на котором обсуждался план мероприятий по возрождению объектов культурного наследия региона. «Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году заключено 23 договора по основным объектам культурного наследия на общую сумму более полумиллиарда рублей», — отметил Михаил Ведереников.

На данный момент ведется укрепление склонов Псково-Печерского монастыря, комплексное обследование Троицкого кафедрального собора подходит к концу. Идет работа над проектом по противоаварийным мероприятиям по ансамблю в Волышово. Их планируется реализовать к февралю следующего года.

Губернатор рассказал, что регион подготовил предложения, которые должны войти в долгосрочную программу мероприятий по возрождению объектов культурного наследия. «Наша стратегическая цель — формирование полноценной туристической экосистемы, которая в долгосрочной перспективе поможет сохранить наше культурное наследие», — отметил Михаил Ведерников.

Председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин, отметил, что «восстановление конкретных объектов не актуально без оздоровления коммунальной инфраструктуры, дорог». Он предложил создать рабочую группу, которая совместно создаст программу. При этом, по его мнению, необходимо взять пример с реализации на территории страны национальных проектов.

Фото: пресс-служба администрации региона

Митрополит Тихон призвал направить дополнительные усилия на развитии туризма и паломничества. На данный момент идет комплексная реконструкция Печор. «Наша задача — сохранить город. Сейчас идут серьезные исторические изыскания. Мы ни в коем случае не допустим никакого новодела. Мы хотим сохранить тот особый дух и архитектуру Печор, которые являют особую ценность города», — отметил Митрополит Псковский и Порховский, подчеркнув, что общую концепцию планируется подготовить к середине следующего года.

Участникам совещания был представлен макет монумента князя Александра Невского в рамках подготовки к 800-летию со дня рождения великого князя. Скульптуру князя планируется установить в водах Чудского озера на месте ледового побоища.