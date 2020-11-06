В Пскове отменяют рейсы автобусов из-за заболевших кондукторов

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

В Пскове отменяют рейсы автобусов из-за болезни большого количества кондукторов, сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин в ответ на жалобу псковички на сайте губернатора региона.

Женщина пожаловалась, что автобусы № 6 ходят не по расписанию. В частности она отметила, что утренние автобусы есть только в расписании, а по факту они не курсируют.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству отметил, что опоздания транспорта могут возникать из-за неблагоприятной дорожной обстановкой. Кроме того, по его словам, некоторые рейсы в последние дни временно отменили из-за болезни большого количества кондукторов, средний возраст которых старше 50 лет. Это не позволяет укомплектовать все экипажи автобусов и запустить их на рейс.