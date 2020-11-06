Режим посещения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря изменился

Фото: Псковский музей-заповедник

С 4 ноября изменились правила посещения Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, сообщили в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Количество членов экскурсионной группы не должно превышать 10 человек. Одновременно в соборе должно находиться не более 15 человек.

Изменилось и время максимального пребывания в соборе. Для индивидуальных посетителей оно сократилось до 20 минут, для экскурсионных групп – до 40.

Данное решения принято для выполнения требований Роспотребнадзора, связанных с целью минимализовать распространение коронавируса в регионе.