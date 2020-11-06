Псковский пловец Марк Мордовцев номинирован на премию «Народного признания»

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Марк Мордовцев вошел в список претендентов на соискание премии «Народное признание - 2020». Заявку в номинацию «Рекорд» прислал директор АНО «Псковский спорт» Арслан Байрамов.

Чемпион мира-2020 Марк Мордовцев — выпускник спортивной детско-юношеской школы «Барс» Пскова и региональный лидер «РосМолСпорт». Занимается спортивным зимнем плаванием, за что и получил чемпионство в этом году, а также множество других наград, начиная с 2014 года.

«Марк в спорте более 16 лет. Рос в большой многодетной семье (6 детей), все члены семьи очень тесно связаны со сферой физической культуры и спорта», - рассказывает Арслайн Байрамов.