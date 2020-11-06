УГХ Пскова перешло на дистанционный режим работы

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Обращения граждан управление городского хозяйства администрации Пскова теперь принимает дистанционно, сообщил в пресс-службе муниципалитета.

Данный режим работы действует со 2 ноября до особого распоряжения. Обращения граждан принимаются по электронной почте: ugh@pskovadmin.ru или по телефонам: 29-15-00, 29-15-02, 29-15-03, 29-15-13, факс 29-15-10.

Псковская городская Дума также переходит на дистанционный формат работы.

Обратиться в гордуму можно: по электронной почте doc1@duma.pskov.ru и через электронный сервис «Задать вопрос» в разделах «Вопросы главе города», «Отвечают депутаты Псковской городской Думы». Кроме того можно обратиться на городской сайт или через почтовый адрес: 180000, Псков, улица Некрасова, 14. Также можно позвонить по телефонам: 66-20-27; 66-08-06; факс - 66-08-25.

Ранее об удалённом приёме обращений заявило управление образования Пскова. По вопросам приема в общеобразовательные учреждения можно обращаться к Татьяне Егоровой по телефону 29-04-69. По вопросам дошкольного образования - к Анне Ивановой по телефону 29-04-75.

Прием заявления на постановку ребенка в очередь в детский сад осуществляется через сайт. Кроме того обращения можно отправлять на электронную почту - uo@pskovadmin.ru.