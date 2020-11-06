32 медика в Псковской областной больнице болеют коронавирусом

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В Псковской областной больнице у 32 медицинских работников из 1079 выявлен коронавирус. Из них шестеро уже ожидают результаты для выхода на работу. Об этом рассказал главврач главного лечебного учреждения области, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

«Всего в областной больнице работает 1079 сотрудников, – отметил Анатолий Волков. По его словам на 6 ноября на больничном находится всего 96 человек по разным причинам: ОРВИ, онкология, обострение хронических заболеваний. Из них 32 случая с подтвержденным COVID-19, 6 врачей уже ожидают отрицательные тесты для выхода на работу.

В течение всего периода эпидемии плановая помощь в больнице не прекращалась и сейчас оказывается по профилям: гематология, гастроэнтерология, кардиология, неврология, нейрохирургия, офтальмология, хирургия, торакальная хирургия, травматология, урология и т.д.