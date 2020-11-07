Ещё 128 человек заболели коронавирусом в Псковской области

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В Псковской области за минувшие сутки 128 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Instagram губернатор Михаил Ведерников.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 8 тысяч 774 случая COVID-19. За сутки вылечились 38 человек.

За весь период в регионе от коронавируса выздоровели 4 тысячи 782 пациента. Количество умерших без изменений – 70 пациентов.

Михаил Ведерников отметил, что цифра хоть и высокая, но, тем не менее, динамика роста замедляется.

Вчера на оперативном штабе по борьбе с коронавтрумом губернатор обратился внимание на то, что необходимо пройти осенний период без потерь. Он заверил, что весной может быть третья волна, более слабая. «Всё равно переболеет много людей, но нужно себя беречь, и если заболеть, то лучше как можно позже, чтобы заболевание прошло с наименьшими потерями», – заключил Михаил Ведерников.