Ещё 129 человек заразились коронавирусом в Псковской области

.

Рекордное количество заболевших зафиксировано в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников своем Instagram- аккаунте.

За сутки COVID-19 заразились 129 человек. Общее количество зараженных достигло 8 тысяч 988.

Выздоровели за все время пандемии 4 тысячи 811 человек, из них 1 за последние сутки.

Умерло всего 70 инфицированных. Всего специалисты провели 137 400 теста на COVID-19, за сутки – 877.

«Сегодня число новых случаев снова становится антирекордным. К тестам, сделанным в регионе, добавились результаты анализов, которые отправляли в Санкт-Петербург. Тем не менее в октябре цифры ковидбольных ежедневно существенно увеличивались, но сейчас мы не видим резких скачков – динамика распространения замедляется. Низкое число выздоровевших связано с тем, что в статистику люди добавляются после оформления соответствующих документов. Введенные ранее меры себя оправдывают» – отметил губернатор.