Началось голосование за переименование сквера на 4-х углах

Анастасия ТАРАСОВА

С сегодняшнего дня в приложении «Регион60» и на соответствующем сайте можно проголосовать за новое название сквера на 4-х углах.

Голосование продлится до следующего вторника, 17 ноября. На выбор предложено всего два варианта, но можно предложить и свой. Идем псковичей рассмотрят на заседании Общественной комиссии.

мойрегион60.рф

«Сквер имени 60-летия Великого Октября» получил свое название в ноябре 1977 года. С 2015 года, после установки скульптур, сквер начали неофициально называть «Сквер Искусств».