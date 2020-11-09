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Началось голосование за переименование сквера на 4-х углах

Источник:kp.ru
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Анастасия ТАРАСОВА

Анастасия ТАРАСОВА

С сегодняшнего дня в приложении «Регион60» и на соответствующем сайте можно проголосовать за новое название сквера на 4-х углах.

Голосование продлится до следующего вторника, 17 ноября. На выбор предложено всего два варианта, но можно предложить и свой. Идем псковичей рассмотрят на заседании Общественной комиссии.

мойрегион60.рф

мойрегион60.рф

«Сквер имени 60-летия Великого Октября» получил свое название в ноябре 1977 года. С 2015 года, после установки скульптур, сквер начали неофициально называть «Сквер Искусств».