38-летнюю псковичку разыскивают в Псковском районе

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В Псковском районе разыскивают 38-летнюю Марину Чупарнову, сообщил «Комсомольской правде – Псков» координатор поискового отряда «Лиза Алерт».

Женщина проживала в деревне Тешково. 15 октября ее видели последний раз, с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. Была одета в красную куртку, красно-белую кофту с цветами, черные брюки и коричневые кроссовки. С собой у нее была красная сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей – можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.