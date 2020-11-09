Фильм псковича взял приз на международном кинофестивале

Фото: ПАИ. Кадр из фильма «Ленинградцы»

Пскович и экс-корреспондент телевизионной и радиовещательной компании ГТРК Никита Ефимов получил приз за участие в XXX международном кинофестивале документального «Послание к человеку», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом режиссер рассказал на своей странице в соцсети Facebook.

Никита Ефимов получил приз ассоциации Dan Revival Projects – памяти Дани Гуревича за документальный фильм «Ленинградцы». Фильм повествует о двух жителях Санкт-Петербурга. Мужчины случайно знакомятся на набережной реки Фонтанки, а спустя некоторое время начинают доказывать друг другу, что они не «питерцы», а «ленинградцы».

На торжественной церемонии награждения, которая прошла в открытой киностудии «Лендок» присутствовали Алексей Учитель, Илья Хржановский и многие другие почетные гости.