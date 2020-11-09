Самоизоляция для пожилых псковичей началась в Псковской области

Анастасия ТАРАСОВА

С 9 ноября в Псковской области начала действовать обязательная самоизоляция для псковичей старше 65 лет. Ограничение будет действовать до 22 ноября.

Псковичи данной возрастной категории во время самоизоляции должны находиться дома. Они могут выходить в ближайшие магазины за необходимыми товарами и обращаться за медицинской помощью, выносить мусор, выгуливать домашних животных и ходить за водой.

Кроме того они могут следовать к месту проживания родственников или своему объекту недвижимости и покидать дом для обеспечения ухода за сельскохозяйственных животными, птицами и медоносными пчёлами. посещать родных и недвижимость. При необходимости можно посещать полицию, прокуратуру, суд и другие органы надзора и контроля, а также избирательные участки.

Требование о самоизоляции не распространяется на руководителей организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, медицинских специалистов и на ряд других категорий граждан.