Продолжается прием заявок на конкурс «Рисунок в тетради»

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Продолжается прием работ на конкурс «Рисунки в тетради» Редакция газеты «Комсомольская правда - Псков» вдохновилась рисунками учеников псковского педагога Жанны Ушкачёвой и решила запустила конкурс на самый креативный и запоминающийся рисунок в тетради.

Сбор заявок открыт с 26 октября по 20 ноября 2020 года. С 21 ноября по 30 ноября пройдет голосование за лучшие работа. По его итогам будут выбраны победители, которые получат памятные призы.

Подробнее о том, куда отправлять фотографии и кто может участвовать в конкурсе можно почитать в положении конкурса.