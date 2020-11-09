У детсада в Плюссе по требованию прокуратуры установили дорожный знак

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У детского сада в Плюссе были нарушены требования безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Во время прокурорской проверки было установлено, что возле плюсского Центра развития ребенка на улице Ленина отсутствует дорожный знак № 5.20. В ведомстве отметили, что это создает угрозу безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.

Районный прокурор обратился к директору Псковавтодора с требованием незамедлительно устранить нарушения. На данный момент дорожный знак уже установлен.