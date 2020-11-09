Строительная готовность детского корпуса инфекционки в Пскове составляет 62%

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Строительство детского корпуса инфекционной больницы в Пскове завершено на 62 процента, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Строительные работы ведутся круглосуточно. На объекте каждый день трудятся 300 человек и 14 единиц техники. Ночью работают около 40 человек и две единицы техники.

На данный момент ведется установка окон, дверей и финишная отделка стен и полов. Продолжается прокладка систем канализации и водоотведения, прокладка кабеля электросетей, устройство внутренних трасс медицинских газов.