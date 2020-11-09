Центр обслуживания клиентов «Экопрома» в Пскове закрывается 10 ноября

Со вторника псковский центр обслуживания клиентов компании «Экопром» приостанавливает прием граждан, сообщили в пресс-службе компании.

Соответствующее решение принято в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой

Документы можно направлять Почтой России по адресу: 180000, Псковская область, Псков, улица Льва Толстого, д.3. Либо оставить в почтовом ящике на дверях центра обслуживания. Телефон call-центров Экопрома в Пскове – 8 (8112) 20-19-21.

Центр обслуживания клиентов в Великих Луках продолжает функционировать в прежнем режиме. Телефон call-центров Экопрома в Великих Луках – (81153) 6-94-28.

Псковичи могут обращаться по вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, в диспетчерскую оператора по транспортированию ТКО — компании «Мехуборка Псков» по телефону: 20-17-99 с 8:00 до 17:00. Задать вопросы, сообщить о проблеме можно в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «Вконтакте», а также на странице компании в Instagram