ПсковГУ приглашает школьников на день открытых дверей

Анастасия ТАРАСОВА

День открытых дверей в онлайн-формате пройдёт в Псковском государственном университете.

В каждом Институте пройдёт свой День открытых дверей. Серия прямых трансляций в рамках Дней открытых дверей ПсковГУ начнётся 12 ноября в 16.00 обращением ректора.

Натальи Ильина и ответственный секретарь приёмной комиссии ПсковГУ Дмитрий Лобарёв расскажут об организации приёма в университет и ответят на вопросы абитуриентов.

Подключиться к трансляции и задать интересующий вас вопрос о поступлении в университет можно в группе ПсковГУ и на Youtube-канале вуза.