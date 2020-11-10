Книга псковички вошла в шорт-лист Национальной литературной премии для молодых авторов

Фото: Пресс-служба Роскультцентра

Произведение псковского автора попало в шорт-лист Национальной литературной премии для молодых авторов, сообщает пресс-служба Роскультцентра.

В шорт-лист вошло порядка 40 произведений. Среди них детектив великолучанки Нины Рой «Фейк».

Лауреатов премии объявят 3 декабря на торжественной церемонии награждения в Москве.

Заявки участников рассматривал экспертный совет. Победители премии будут определены советом жюри Победитель может получить договор на выпуск книги в издательстве.

«Несмотря на популяризацию литературы и книгоиздания в последние годы, в России по-прежнему сохраняется проблема нехватки молодых современных писателей и поэтов. – отметила директор Роскультцентра Марина Абрамова. – Наша общая задача – создать для молодежного сообщества условия для обмена опытом и помочь им сделать реальный вклад в литературное наследие».