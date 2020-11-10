Куньинская «гадалка» украла у женщины украшений на 30 тысяч рублей

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Уроженка Куньинского района обокрала жительницу Новосокольников, сообщили в прокуратуре Псковской области.

В Великих Луках 8 сентября 57-летняя жительница Куньинского района подошла на автостанции к женщине из Новосокольников и стала убеждать ее в том, что на нее наложена порча. По словам «гадалки», чтобы снять порчу, женщине необходимо было передать ей золотые украшения.

Суеверная жительница Новосокольников переделала мошеннице украшения на сумму более 30 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Новосокольнический районный суд. Куньинской «гадалке» грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.