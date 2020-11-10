«Псковские тепловые сети» устраняют утечку на Октябрьском проспекте

Фото: муниципальное предприятие города Пскова «Псковские тепловые сети».

Сотрудники псковских теплосетей устраняют утечку на Октябрьском проспекте, у центрального офиса Сбербанка, сообщили в соцсетях предприятия. Работы ведутся в непосредственной близости от дорожного полотна. Причиной стал износ труб из-за воздействия на металл солей.

«В зимнее время дороги обильно сдабривают солью и разного рода реагентами, которые просачиваются в землю и попадают на трубы, а те, в свою очередь, горячие, так как по ним транспортируется теплоноситель. Ну а дальше эффект паровой бани с солью и реагентами и вывод очевиден, трубы приходят в негодность и требуют незамедлительной замены» – отметили работники теплосетей.