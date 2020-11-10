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Еще 130 человек заразились коронавирусом в Псковской области, сообщает официальный telegram-канал региона.

Общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 9 тысяч 118.

Выздоровело за время пандемии – 4 тысячи 815 человек. За сутки от COVID-19 излечились 4 пациента.

На данный момент проведено 138 тысяч 637 исследований, из них 1 тысяча 237 за минувшие сутки. Количество погибших не изменилось – 70 человек.

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Статистика заболевших по районам:

Псков – 3275

Великие Луки – 1886

Бежаницкий район - 114

Великолукский район – 310

Гдовский район – 116

Дедовичский район – 99

Дновский район - 119

Красногородский район – 68

Куньинский район – 73

Локнянский район - 45

Невельский район – 290

Новоржевский район – 44

Новосокольнический район – 190

Опочецкий район – 206

Островский район – 566

Палкинский район – 111

Печорский район – 154

Плюсский район – 188

Порховский район - 230

Псковский район – 721

Пустошкинский район – 49

Пушкиногорский район - 36

Пыталовский район – 53

Себежский район – 72

Струго-Красненский район – 59

Усвятский район – 44