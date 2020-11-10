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Еще 130 человек заразились коронавирусом в Псковской области, сообщает официальный telegram-канал региона.
Общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 9 тысяч 118.
Выздоровело за время пандемии – 4 тысячи 815 человек. За сутки от COVID-19 излечились 4 пациента.
На данный момент проведено 138 тысяч 637 исследований, из них 1 тысяча 237 за минувшие сутки. Количество погибших не изменилось – 70 человек.
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Статистика заболевших по районам:
Псков – 3275
Великие Луки – 1886
Бежаницкий район - 114
Великолукский район – 310
Гдовский район – 116
Дедовичский район – 99
Дновский район - 119
Красногородский район – 68
Куньинский район – 73
Локнянский район - 45
Невельский район – 290
Новоржевский район – 44
Новосокольнический район – 190
Опочецкий район – 206
Островский район – 566
Палкинский район – 111
Печорский район – 154
Плюсский район – 188
Порховский район - 230
Псковский район – 721
Пустошкинский район – 49
Пушкиногорский район - 36
Пыталовский район – 53
Себежский район – 72
Струго-Красненский район – 59
Усвятский район – 44