Александр Васильев прокомментировал вопрос о запрете шипованных шин

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Член комитета по транспорту и строительству Госдумы Александр Васильев, представитель общественного движения «Убитые дороги Пскова», прокомментировал в интервью радио Sputnik вопрос о запрете шипованных шин.

По его мнению, обсуждение данного запрета ведется довольно давно и единого мнения по этому поводу по-прежнему нет. «Я считаю, что какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет. Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно, – рассказал депутат.

В Госдуме обсуждают запрет на шипованную резину в отдельных регионах. Кроме того, такой запрет могут ввести сами владельцы дорог. Речи о всеобщем запрете шипованной резины не идет.