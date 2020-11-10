Tele2 в пятый раз станет партнером премии «Народное признание»

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Мобильный оператор Tele2 в пятый раз поддерживает Первую общественную премию Псковской области «Народное признание» в статусе генерального партнера. На сайте организатора начался прием заявок претендентов, лучших из которых определит народное голосование и жюри.

По инициативе Псковского агентства информации в рамках премии «Народное признание» каждый год отмечают людей и компании, которые вносят вклад в социально-культурное и экономическое развитие региона. Голосование пройдет в два этапа, сначала читатели выберут тройку лучших в каждой номинации, а затем вместе с компетентным жюри определят победителей.

Прием заявок номинантов премии уже начался на сайте Псковского агентства информации. В этом году награда будет присуждаться в 11 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

Tele2 поддерживает премию уже 5 лет не только в качестве партнера крупнейшего медиа-холдинга региона, а также предоставляя услуги мобильной связи для победителей в различных номинациях. Это компании, которые получили народное признание. Именно такой бизнес важен для региона, он обеспечивает рабочие места и повышает социально-экономическую стабильность.

Сергей Мартынов, директор псковского филиала Tele2:

«Пять лет мы наблюдаем, как в регионе определяют и награждают самых неравнодушных, достойных, инициативных жителей и компании. Это всегда сложный, но объективный выбор народного голосования за тех, кто действительно достоин, благодаря кому, регион развивается. Мы в Tele2 стремимся соответствовать запросам частных и бизнес клиентов Псковской области, инвестируем в развитие качества связи и предлагаем выгодные тарифы и услуги».