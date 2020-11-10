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Бесплатные вебинары запустят для будущих мам в Псковской области

Источник:kp.ru
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Школа молодых родителей «ЗаРождение» приглашает девушек в положении на бесплатные вебинары. Об этом сообщили в социальных сетях Детского фонда Псковской области.

Занятия проводят сертифицированный тренер по дыханию, медицинский работник, а также перинатальные психологи.

Специалисты расскажут будущим мамам о настоящих и тренировочных схватках, как правильно дышать при их наступлении, как ухаживать за малышом, кормить грудью и многое другое.

Записаться и обратиться с вопросами можно по телефону: 8 (953) 253-80-46

Мама и малышДневник первой беременности