Актриса Псковского театра драмы получила «Золотую маску»

Фото: Дарья Чураева

Актриса Псковского драматического театра Дарья Чураева стала лауреатом премии «Золотая маска». Победу ей принесла роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» в постановке Петра Шерешевского, рассказали в пресс-службе театра.

«Ревизор» был номинирован в нескольких номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).

Премьера спектакля состоялась еще в 2018 гуду и с того времени труппа, играющая «Ревизора», поучаствовала во Всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге и фестивале «Осенний марафон» в Петербурге. Спектакль увидели в Новороссийске, Великом Новгороде и Великих Луках.