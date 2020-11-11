137 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

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Ещё 137 жителей Псковской области заболели коронавирусом, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

С начала пандемии заразились 9 тысяч 255 человек. За сутки выздоровел 41 человек, в общей сложности от инфекции излечились 4 тысячи 856 пациентов.

Число умерших не изменилось – 70.

«Новых очагов удается избежать. Более того, четыре были сняты с уче та как неактивные. Осталось семь, за прошедшие сутки в них добавились два новых случая», - сообщил губернатор. Он обратил внимание, что при соблюдении рекомендации шансы заражения уменьшаются, и это помогает прервать цепочку распространения инфекции.

«За последние полгода все хорошо выучили правила профилактики, но знать – недостаточно, важно их соблюдать», – заметил губернатор.