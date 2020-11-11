11 ноября в Пскове состоится онлайн-лекция для волонтеров «Шанса»

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Сегодня в 16:00 АНЗО «Шанс» проведет онлайн-лекцию для волонтеров, сообщили в официальной группе организации в соцсети «ВКонтакте».

На лекции псковичи смогут узнать, как продвигается создание приюта и что планируется сделать в рамках проекта «Создание приюта для бездомных животных в Пскове». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

На предыдущих лекциях волонтерам рассказали откуда берутся бездомные животные, как им помочь и с чего начать волонтерский путь.