Мастер с 33-летним стажем поделилась историей старейшей псковской парикмахерской

Фото предоставлено мастерами парикмахерской "Псковской правде".

Газета «Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской Пскова, на протяжении десятилетий не прерывавшей свою работу.

Парикмахерская работает в Пскове более 70 лет. Долгое время в ней стригли исключительно мужчин, но в 1990-е годы из-за нехватки клиентов она перепрофилировалась и открыла двери для женщин. В парикмахерскую ходят целыми поколениями, приезжают стричься из других городов.

Мастер с 33-летним стажем Татьяна Моргун рассказала изданию об особенностях работы парикмахером и главной проблеме парикмахерской. Кроме того, она поведала о стрижках для Дома Советов, работе с VIP-клиентами и рассказала, кто из чиновников продолжает посещать парикмахерскую сейчас.