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Мастер с 33-летним стажем поделилась историей старейшей псковской парикмахерской

Источник:kp.ru
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Фото предоставлено мастерами парикмахерской "Псковской правде".

Фото предоставлено мастерами парикмахерской "Псковской правде".

Газета «Псковская правда» узнала секреты работы старейшей парикмахерской Пскова, на протяжении десятилетий не прерывавшей свою работу.

Парикмахерская работает в Пскове более 70 лет. Долгое время в ней стригли исключительно мужчин, но в 1990-е годы из-за нехватки клиентов она перепрофилировалась и открыла двери для женщин. В парикмахерскую ходят целыми поколениями, приезжают стричься из других городов.

Мастер с 33-летним стажем Татьяна Моргун рассказала изданию об особенностях работы парикмахером и главной проблеме парикмахерской. Кроме того, она поведала о стрижках для Дома Советов, работе с VIP-клиентами и рассказала, кто из чиновников продолжает посещать парикмахерскую сейчас.