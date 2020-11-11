Директор псковского «Леруа Мерлен» назвал самый покупаемый товар

Фото: Леруа Мерлен Псков

Директор магазина «Леруа Мерлен» Николай Быков рассказала в эфире проекта ПАИ-live об особенностях работы магазина в первые дни.

В день открытия псковского филиала, «Леруа Мерлен» посетило порядка 10 тысяч человек. Из них 6,5 тысяч – покупатели.

Самым востребованным стал отдел товаров для сада и декоративные товары. За первый день в магазине продали порядка 3 тысяч упаковок семян. Их в магазине довольно большой выбор: порядка 800 штук. Средник чек в магазине по итога первой недели – порядка 1 700 рублей.

По словам директора, преимущество магазина в том, что в одном месте, клиент может купить абсолютно всё.