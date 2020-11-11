10 вакансий открыто в псковском «Леруа Мерлен»

Фото: Леруа Мерлен

Директор регионального «Леруа Мерлен» сообщил о 10-ти вакансиях, открытых для псковичей в магазине. Эту информацию Николай Быков озвучил во время эфира ПАИ-live.

На данный момент штат магазина составляет порядка 190 человек. Но остается еще десять свободных вакансий.

Как оказалось, первые сотрудники строительного магазина были набраны задолго до основного открытия - еще в 2018 году. Как рассказал Николай Быков, тогда были набраны руководители отделов, которые проходили стажировку и обучение в магазинах «Леруа Мерлен» Санкт-Петербурга.

Из-за пандемии сотрудников для псковского магазина пришлось набирать удаленно и на конкурсной основе. Основным требованием было – человекоориентированность.