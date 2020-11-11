«Пропихнуться» нереально: Месхиев рассказал, как досталась псковскому театру «Золотая маска»

Фото пресс-службы Псковского театра драмы

Вчера, 10 ноября, Псковский театр драмы получил первую «Золотую маску» в истории региона. О том, каким трудом доставалась эта награда, рассказал Дмитрий Месхиев рассказал в эфире ПАИ-live

Художественный руководитель считает, что нет конкретных способов, с помощью которых можно получить эту награду.

«Сотни театров отправляют свои спектакли экспертному жюри. «Пропихнуться» нереально Что касается моего удивления, то для меня удивительно то, что награда пришла к нам так стремительно», - поделился Дмитрий Месхиев, подчеркнув, что им пришлось конкурировать с ведущими театрами и актерами страны.

Фото пресс-службы Псковского театра драмы

Премьера спектакля состоялась два года назад на сцене Псковского театра драмы. Дарья Чураева получила «Золотую маску» за роль дочери городничего Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского.

Во время прямого эфира с ведущими премии «Золотая маска», Дарья выразила благодарность всем, кто помог ей прийти к награде: «Спасибо большое всем, кто поддерживал, всем, кто был рядом, спасибо большое руководству театра и, конечно же, Петру Юрьевичу Шерешевскому за то, что дал возможность сыграть эту роль. Спасибо!»