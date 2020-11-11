Псковских силовиков выдвинули на премию «Народное признание»

Фото Надежды Назаровой

Представители силовых структур выдвинули заявки на региональную премию «Народное признание - 2020». Кандидаты поборются за победу в номинации «Защита», на которую могут претендовать те, кто вышел за грань должностных инструкций.

Пять инспекторов ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову и двое полицейских из Печор проявили мужество при возгорании общежития, жилого дома и автомобиля. Они спасли людей и помогли эвакуироваться в сложившейся обстановке, рискуя собственными жизнями.

Претендовать на премию и выдвигать сотрудников может любой, главное, чтобы кандидат имел отношение к Псковской области.

Приём заявок премии «Народное признание - 2020» продолжится до 20 ноября и завершится в 18:00. Более подробную информацию о номинации и подаче заявок читайте здесь.