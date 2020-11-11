148 человек заболели коронавирусом в Псковской области

148 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем аккаунте в Instagram.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 9 тысяч 403 псковичей.

Всего в регионе выздоровели 4 тысячи 915 инфицированных пациентов, за сутки число выздоровевших увеличилось на 59. Число летальных исходов не изменилось – 70. Михаил Ведерников отметил, что порядка 70% пациентов, заболевших за сутки, бессимптомные.

За время пандемии в регионе провели 140 тысяч 861 исследование на коронавирус. За сутки сделали 966 тестов.