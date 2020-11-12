Новый очаг коронавируса выявили на порховской станции скорой помощи

.

В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса в Порховском районе на посту станции скорой помощи, сообщает официальный telegram-канал региона.

В новом очаге выявили 10 случаев заболевания COVID-19 у 6 фельдшеров и 4 водителей. Сотрудники переносят болезнь в лёгкой форме и лечатся амбулаторно.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что проведен полный комплекс мер для локализации вспышки заболевания на станции скорой помощи. «Сейчас в учреждении признан очаг, но число заболевших ограничилось десятью», - написал губернатор.

Все необходимые профилактические меры приняты в полном объёме, обработаны все помещения, выявлен круг контактных лиц. Скорая помощь жителям района оказывается бригадами из соседних районов и Пскова.