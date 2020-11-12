За «Народное признание» поборются герои Комсомолки, попросившие на свою свадьбу корм для приюта вместо цветов

Фото из личного архива героев

Наша редакция «Комсомольская правда – Псков» выдвинула на премию «Народное признание – 2020» молодую пару Римских, которая на свою свадьбу попросила у гостей заменить традиционные букеты на корм для животных псковского приюта.

«Кто-то даже решил оформить декором пакеты с кормом. Получилось всего порядка 50 килограммов. Увидев количество еды для животных, мы были очень рады, что так много людей поддержали нашу идею», – призналась благотворительница.

Идея пары не новая, но их история тронула большое количество людей. Эту историю на свои страницы подхватили коллеги с федерального сайта. Кроме того, мы получили много комментариев, где псковичи благодарили Осиповых за отличный пример и поздравляли с образованием новой, правильной семьи.

Наша редакция решила напомнить псковичам о таком примере доброты и заботы, поэтому выслала рассказ о молодоженах организаторам конкурса«Народное признание – 2020». Теперь они поборются за статуэтку конкурса в номинации «Инициатива».

Подать заявку или выдвинуть кандидата может каждый. Подробнее о том, как это сделать, читайте здесь.